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Перу – Чили, результат матча 22 июня 2024, счет 0:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Перу и Чили разделили очки на Копа Америка, Давила сыграл 65 минут
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В ночь с 21 на 22 июня мск на поле «ЭйТи-энд-Ти Стэдиума» в американском Арлингтоне завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе A между сборными Перу и Чили. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Перу
Окончен
0 : 0
Чили

Чилийцы больше владели мячом (67% на 33%) и нанесли больше ударов по воротам соперника — 10 (один в створ) против трёх у команды Перу (два в створ).

В стартовом составе сборной Чили игру начал вингер московского ЦСКА Виктор Давила. На 47-й минуте чилийский футболист «армейцев» получил жёлтую карточку за грубое нарушение правил и на 65-й минуте был заменён.

Национальные команды Перу и Чили набрали по одному очку и после 1-го тура делят в группе A второе и третье места. Возглавляет квартет с тремя очками сборная Аргентины, замыкает не набравшая очков сборная Канады.

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