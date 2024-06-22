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Якубко: в матче с Украиной сборной Словакии не хватало злости

Якубко: в матче с Украиной сборной Словакии не хватало злости
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Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал поражение своей национальной команды от сборной Украины (1:2) во 2-м туре чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«В первом тайме мы играли лучше украинцев, но после перерыва соперник прибавил в агрессии. Их второй гол — это шедевр, такое не каждый день можно увидеть. Если в следующем матче мы сыграем, как с Бельгией, то можем рассчитывать минимум на ничью. Но Румыния непростая команда, будет нелегко. В матче с Украиной нам не хватало злости.

После игры с Бельгией все ждали, что мы точно выйдем из группы. Надо понимать, что это был первый матч, и бельгийцы могли победить. Понимаю тех, кто радуется, но те, кто разбирается в футболе, видят, что нам было тяжело. Словакия примерно на одном уровне с Румынией и Украиной. Если мы выйдем в плей–офф, то люди будут рады. Это станет хорошим результатом», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Сборная Словакии потерпела поражение от национальной команды Украины в своём втором матче группового этапа Евро-2024 со счётом 1:2. Ранее в игре 1-го тура словаки победили фаворита группы сборную Бельгии со счётом 1:0.

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