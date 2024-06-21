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Тренер Словакии Кальцона прокомментировал поражение от Украины в матче Евро-2024

Тренер Словакии Кальцона прокомментировал поражение от Украины в матче Евро-2024
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Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Украины (1:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Трудный матч. Чем-то я остался доволен, чем-то — меньше. Не могу винить игроков. Первый тайм получился просто отличным. Но у Украины классная команда. В рейтинге ФИФА она опережает нас на 20 позиций. Мы продолжаем бороться и сделаем всё возможное, чтобы выйти из группы.

Мы потратили много сил в первом тайме. И создали много моментов. Они беспокоили нас 30 минут, но мы этого ждали. Эта команда заслуживает большого уважения. До недавних пор мы и подумать не могли, что сможем конкурировать с такими командами», — приводит слова Кальцоны официальный сайт УЕФА.

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