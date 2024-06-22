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Нидерланды в матче с Францией установили антирекорд последних 46 лет

Нидерланды в матче с Францией установили антирекорд последних 46 лет
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21 июня на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в немецком Лейпциге завершился матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, Нидерланды провели свой худший матч на Евро по владению мячом — 37% (статистика с 1980 года).

Турнирную таблицу группы D возглавляют Нидерланды, у которых четыре очка. Сборная Франции (4) занимает второе место. На третьей строчке располагается Австрия (3), на четвёртой — Польша (0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
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