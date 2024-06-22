Н'Голо Канте прокомментировал результат матча Нидерланды — Франция

21 июня на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в немецком Лейпциге завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

После окончания матча опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал результат встречи. «По игре в обороне нам сложно предъявить претензии, но в целом ещё есть над чем работать. Есть в чём улучшать игру. Теперь мы будем настраиваться на последний матч в группе. Постараемся побороться за первое место», — сказал Канте в интервью после матча.

Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Нидерландов. Только Канте был признан лучшим игроком матча в двух встречах Евро-2024.

33-летний футболист также получил эту награду по итогам матча 1-го тура группового этапа с Австрией, в котором сборная Франции победила со счётом 1:0.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024