Тренер сборной Франции: Мбаппе нельзя сравнивать с другими футболистами

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, сказалось ли отсутствие травмированного нападающего Килиана Мбаппе на качестве игры французской национальной команды в матче 2-го тура группового этапа с Нидерландами (0:0).

«Килиан есть Килиан, его нельзя сравнивать с другими. У Баркола есть свои сильные стороны, и именно поэтому он с нами. В таком матче никогда не бывает легко. Я не решился выпустить его в концовке для того, чтобы что-то изменить. Однако мы [всё равно] создавали опасность и хорошо защищались», — приводит слова Дешама Marca.

Напомним, Мбаппе получил перелом носа в матче 1-го ура группового этапа с Австрией (0:1). После того, как нападающий травмировал нос, для него была изготовлена специальная защитная маска.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: