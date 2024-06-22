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Тренер сборной Франции: Мбаппе нельзя сравнивать с другими футболистами

Тренер сборной Франции: Мбаппе нельзя сравнивать с другими футболистами
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, сказалось ли отсутствие травмированного нападающего Килиана Мбаппе на качестве игры французской национальной команды в матче 2-го тура группового этапа с Нидерландами (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Килиан есть Килиан, его нельзя сравнивать с другими. У Баркола есть свои сильные стороны, и именно поэтому он с нами. В таком матче никогда не бывает легко. Я не решился выпустить его в концовке для того, чтобы что-то изменить. Однако мы [всё равно] создавали опасность и хорошо защищались», — приводит слова Дешама Marca.

Напомним, Мбаппе получил перелом носа в матче 1-го ура группового этапа с Австрией (0:1). После того, как нападающий травмировал нос, для него была изготовлена специальная защитная маска.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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