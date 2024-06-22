ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эквадор — Венесуэла. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мейра: Роналду забьёт шесть мячей на нынешнем Евро

Мейра: Роналду забьёт шесть мячей на нынешнем Евро
Комментарии

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что капитан национальной команды Криштиану Роналду остаётся фантастическим футболистом и забьёт шесть мячей на чемпионате Европы в Германии.

«Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы. Когда он на поле, все футболисты увеличивают внимание, так как он опасен с мячом, это касается не только голов. Роналду — фантастический футболист. Я позитивно оцениваю его перспективы на чемпионате Европы. Ожидаю, что он забьёт шесть мячей на этом турнире», – приводит слова Мейры ТАСС.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии со счётом 2:1 в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, Роналду провёл на поле всю игру. Он стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

Материалы по теме
Расписание девятого дня Евро-2024. Роналду — в шаге от плей-офф, а Грузия бьётся за жизнь
Расписание девятого дня Евро-2024. Роналду — в шаге от плей-офф, а Грузия бьётся за жизнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android