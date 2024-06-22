Игрок «Локомотива» Салтыков рассказал о планах на сезон в клубе

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков поделился своими планами на сезон в новом клубе.

«Хочется быстрее адаптироваться в новом коллективе. Есть знакомые ребята. По максимуму, насколько это возможно, принести пользу в новой команде.

Я пока особо ни с кем не общался в «Локомотиве». Только парой фраз перекинулся. Ребята с юмором. Всё как надо», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат на девятом месте.