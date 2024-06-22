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«Челси» продаст Матсена в «Астон Виллу» за £ 37 млн — журналист Лоу

«Челси» продаст Матсена в «Астон Виллу» за £ 37 млн — журналист Лоу
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«Челси» принял решение продать 22-летнего левого защитника Яна Матсена в «Астон Виллу» за сумму в £ 37 млн (€ 43 млн). Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Мэтта Лоу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в свою очередь, лондонский клуб планирует подписать одного из игроков «Астон Виллы».

С минувшего января Матсен играл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Всего в сезоне-2023/2024 нидерландский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя ассистами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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