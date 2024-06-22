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Капелло: Хорватия — худший из возможных соперников для сборной Италии

Капелло: Хорватия — худший из возможных соперников для сборной Италии
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Италии встретится с Хорватией. Встреча состоится 24 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я вижу, что сейчас чемпионы припёрты к стенке. [Хорватия] худший из возможных соперников. Опасность будет исходить из центра. Модрич, Брозович, Ковачич. Возможно, они не так быстры, как испанцы, но технически они равны с ними. Вот почему нужно, чтобы сборная училась на ошибках, которые она допустила в матче с Испанией», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч Хорватия — Италия пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Матч начнётся в 22:00 мск.

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