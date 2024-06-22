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Итальянский журналист: мы не должны выходить на матч с Хорватией с мыслью о ничьей

Итальянский журналист: мы не должны выходить на матч с Хорватией с мыслью о ничьей
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Итальянский журналист Паоло Кондор высказался о предстоящем матче между сборной Италии и сборной Хорватии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

20 июня итальянцы проиграли сборной Испании с минимальным счётом 0:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Я бы продолжил намеченный путь, возможно, усилив полузащиту крепким игроком. Особенно в игре с Хорватией, я бы постарался их обыграть. Мы не должны выходить на поле с мыслью о ничьей», — приводит слова Кондора Sky Sports.

Встреча между Италией и Хорватией состоится 24 июля на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) в 22:00 мск.

После двух туров в группе В лидирует Испания с 6 очками. Второе место занимает Италия (3 очка), на третьей строчке разместилась Албания (1 очко) и замыкает квартет Хорватия (1 очко).

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