Итальянский журналист: мы не должны выходить на матч с Хорватией с мыслью о ничьей

Итальянский журналист Паоло Кондор высказался о предстоящем матче между сборной Италии и сборной Хорватии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
20 июня итальянцы проиграли сборной Испании с минимальным счётом 0:1.
«Я бы продолжил намеченный путь, возможно, усилив полузащиту крепким игроком. Особенно в игре с Хорватией, я бы постарался их обыграть. Мы не должны выходить на поле с мыслью о ничьей», — приводит слова Кондора Sky Sports.
Встреча между Италией и Хорватией состоится 24 июля на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) в 22:00 мск.
После двух туров в группе В лидирует Испания с 6 очками. Второе место занимает Италия (3 очка), на третьей строчке разместилась Албания (1 очко) и замыкает квартет Хорватия (1 очко).