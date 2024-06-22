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Игрок «Ювентуса» Милик может перейти в «Болонью» — источник

Игрок «Ювентуса» Милик может перейти в «Болонью» — источник
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30-летний нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик может перейти в «Болонью», сообщает журналист Джованни Альбанезе в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб Винченцо Итальяно очень заинтересован в игроке сборной Польши. В ходе переговоров между командами могут появиться новые возможности, связанные с одной из трансферных целей «Ювентуса» защитником «Болоньи» Риккардо Калафьори.

Напомним, в минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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