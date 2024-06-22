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Киммих не думает об уходе из «Баварии» – Sport1.de

Киммих не думает об уходе из «Баварии» – Sport1.de
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не думает об уходе из клуба. Об этом сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, хавбек знает, что находится в выгодном положении и имеет хорошие перспективы найти топ-клуб после истечения срока контракта с «Баварией» следующим летом. Если он уйдёт бесплатно, то сможет рассчитывать на хороший подписной бонус. Однако в «Баварии» не исключают продажу Киммиха этим летом. Мюнхенцы стремятся сократить расходы, а Йозуа один самых высокооплачиваемых футболистов.

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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