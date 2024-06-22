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Видеообзор ничейного матча Кубка Америки между Перу и Чили

Видеообзор ничейного матча Кубка Америки между Перу и Чили
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В ночь с 21 на 22 июня мск на поле «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в американском Арлингтоне завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе A между сборными Перу и Чили. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Чилийцы больше владели мячом (67% на 33%) и нанесли больше ударов по воротам соперника — 10 (один в створ) против трёх у команды Перу (два в створ).

В стартовом составе сборной Чили игру начал вингер московского ЦСКА Виктор Давила. На 47-й минуте чилийский футболист армейцев получил жёлтую карточку за грубое нарушение правил и на 65-й минуте был заменён.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Национальные команды Перу и Чили набрали по одному очку и после 1-го тура делят в группе A второе и третье места. Возглавляет квартет с тремя очками сборная Аргентины, замыкает не набравшая очков сборная Канады.

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