«Лилль» может продать 18-летнего Йоро в «Реал» за € 40 млн — AS

Мадридский «Реал» может приобрести защитника «Лилля» Лени Йоро за € 40 млн, несмотря на то, что изначально французский клуб запрашивал у «сливочных» сумму в € 100 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 18-летний футболист уже сообщил руководству «Лилля», а также всем клубам, заинтересованным в его услугах, что он хочет перейти именно в «Реал». Йоро надеется, что «сливочные» ускорят процесс по его покупке.

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Напомним, в минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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