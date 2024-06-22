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Экс-игрок «Динамо» Корчагин рассказал, какие позиции нужно усилить клубу

Экс-игрок «Динамо» Корчагин рассказал, какие позиции нужно усилить клубу
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Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Корчагин поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить бело-голубым.

«На мой взгляд, «Динамо» нужно усилить позицию правого защитника, а также нужно взять нападающего на подмогу Тюкавину, ведь ушёл Смолов. Будет это иностранный или российский нападающий зависит от возможностей клуба, а также от взглядов главного тренера команды. Может быть, он захочет иностранца. Но хотеть — это одно, а есть ли возможности — другой вопрос», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

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