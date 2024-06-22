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Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: не удивился переходу Сафонова в «ПСЖ»

Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: не удивился переходу Сафонова в «ПСЖ»
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Нападающий «Урарту» Леон Сабуа, ранее выступавший за «Краснодар», прокомментировал переход экс-вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Честно говоря, не удивился, потому что я ещё в молодёжке «Краснодара» видел, насколько он сильный вратарь. С каждым годом он прогрессирует как спортсмен. Так что переход в «ПСЖ» не стал каким-то открытием. Считаю, он полностью соответствует уровню парижского клуба. Надеюсь, у него всё получится», – приводит слова Сабуа Metaratings.

Ранее парижский клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря, Сафонов подписал пятилетний контракт. Основным голкипером чемпиона Франции является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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