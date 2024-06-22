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Игрок «Хоффенхайма» Байер может перейти в «Челси» — источник

Игрок «Хоффенхайма» Байер может перейти в «Челси» — источник
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21-летний нападающий «Хоффенхайма» и сборной Германии Максимилиан Байер может перейти в «Челси», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы уже собрали информацию об игроке и являются главным претендентом на футболиста. Сумма отступных, прописанная в контракте у нападающего, равна € 30 млн. Сообщается, что на него претендуют ещё несколько неназванных команд из английской Премьер-лиги и леверкузенский «Байер».

Напомним, в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Максимилиан Байер принял участие в 36 матчах за «Хоффенхайм», отметился 16 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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