«Галатасарай» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед»

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«Галатасарай» настаивает на подписании 26-летнего правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки. Об этом сообщает beIN Sports.

По информации источника, английский футболист с оптимизмом смотрит на возможность стать игроком турецкого гранда. Подчёркивается, что «Галатасарай» готов предложить Ван-Биссаке контракт, рассчитанный на четыре года.

Напомним, английский футболист выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.

В минувшем сезоне Ван-Биссака принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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