«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке опорного полузащитника «Вест Хэма» — Sky Sport

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 26-летнему опорному полузащитнику «Вест Хэма» Эдсону Альваресу. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг является большим поклонником мексиканского футболиста. Сам Альварес также заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Подчёркивается, что цена на полузащитника может быть установлена в размере € 55-60 млн.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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