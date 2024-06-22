Шайхутдинов — об аренде в «Волгу»: грустно покидать ЦСКА, но я вернусь

Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов прокомментировал переход в аренду в ульяновскую «Волгу».

«Ожидания от аренды в «Волгу» есть. Хочется играть, прогрессировать, расти как вратарь. «Волга» — это хороший вариант для следующей стадии карьеры. Это мужской футбол, где нужно добиваться результата. Надеюсь, что принесу команде пользу.

Покидать ЦСКА, конечно, грустно, но я вернусь. И вернусь сильнее, опытнее, главное, чтоб там ждали (смеётся). Буду следить за успехами команды. Уверен, что этот сезон для ЦСКА сложится успешно», — сказал Шайхутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Шайхутдинов – воспитанник академии ПФК ЦСКА, двукратный чемпион МФЛ в составе молодёжной команды. 15 мая 2024 года он дебютировал за основу в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Шайхутдинов сыграл «на ноль» и был признан лучшим игроком встречи.