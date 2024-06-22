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Орещук: Левандовски — якорь, тянущий сборную Польши назад

Орещук: Левандовски — якорь, тянущий сборную Польши назад
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Бывший игрок варшавской «Легии» Роман Орещук высказался об игре нападающего Польши Роберта Левандовского на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Траунер – 9'     1:1 Пёнтек – 30'     1:2 Баумгартнер – 66'     1:3 Арнаутович – 78'    

«Мне кажется, сборной Польши надо обновлять команду. Сборная строится вокруг Левандовского, вокруг одной звезды. Мне кажется, что именно Левандовски — это якорь, который тянет Польшу назад. Здесь проблема в одном человеке.

Возрастные игроки — это не панацея. Это у нас смотрят на паспорт. А почему португальцы не смотрят на паспорт Роналду и Пепе? Если футболист показывает хороший футбол и помогает команде, то он должен играть. Но Левандовски в сборной и Левандовски в клубах — это совсем два разных футболиста. Поляки рассчитывают на него, потому что в клубах он здорово выглядит, но в сборной он очень слаб», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Напомним, в 1-м туре сборная Польши проиграла Нидерландам со счётом 1:2, а в 2-м туре уступила Австрии (1:3). Национальная команда завершила свои выступления на Евро-2024.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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