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Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче и оформил дубль

Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче и оформил дубль
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче с дублем немецкого «Падерборна» и забил два мяча. Игрок выступал в специальной маске в связи с полученным ранее переломом носа. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, матч состоял из двух таймов по 30 минут, а составы команд были смешанными.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Во вторник, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей.

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ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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