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Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после матча с Нидерландами на Евро-2024

Дешам рассказал о состоянии Мбаппе после матча с Нидерландами на Евро-2024
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, ранее сломавшего нос, после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Я не блефовал в случае с Килианом. С ним всё в порядке, с каждым днём ему становится всё лучше. Если бы это был решающий матч, я бы дважды подумал, стоит ли его выпускать или нет», — приводит слова Дешама Sky Sport Germany.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, который завершился победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Календарь матчей Евро-2024
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