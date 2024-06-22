Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но есть и некоторое разочарование от того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и постараемся использовать свой шанс в матче с Португалией.

Мы знали, что Чехия — физически очень сильная команда, и почти все их атаки заканчивались высокими передачами, но чудесная игра Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы счастливы, что у нас есть такой великолепный вратарь», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

Сборные Грузии и Чехии играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Встреча завершилась вничью — 1:1.