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Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче Евро-2024

Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче Евро-2024
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с Чехией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

«Я доволен результатом. Мы заработали первое очко, но есть и некоторое разочарование от того, что упустили шанс на последней минуте. Мы уважаем каждого соперника, но всегда хотим прогрессировать и постараемся использовать свой шанс в матче с Португалией.

Мы знали, что Чехия — физически очень сильная команда, и почти все их атаки заканчивались высокими передачами, но чудесная игра Мамардашвили спасла нас от поражения. Мы счастливы, что у нас есть такой великолепный вратарь», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

Сборные Грузии и Чехии играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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