Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 23 июня

Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня мск, состоялся третий игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 1-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы в большинстве одержала волевую победу над сборной Эквадора со счётом 2:1, национальная команда Мексики с минимальным преимуществом обыграла соперников из Ямайки — 1:0.

Ранее в группе A чемпионы мира аргентинцы стартовали с победы над командой Канады (2:0), сборные Чили и Перу сыграли вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в 2021 году обыграла в финале сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными национальными командами на Копа Америка являются Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

Трансляция матча Эквадор – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Мексика — Ямайка на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.