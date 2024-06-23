ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Ямайка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 23 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 23 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 22 на 23 июня мск, состоялся третий игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 1-го тура в группе B. Сборная Венесуэлы в большинстве одержала волевую победу над сборной Эквадора со счётом 2:1, национальная команда Мексики с минимальным преимуществом обыграла соперников из Ямайки — 1:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 2
Венесуэла
1:0 Сармиенто – 40'     1:1 Кадис – 64'     1:2 Бельо – 74'    
Удаления: Валенсия – 22' / нет
Кубок Америки — 2024 . Группа B. 1-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Ямайка
1:0 Артеага – 69'    

Ранее в группе A чемпионы мира аргентинцы стартовали с победы над командой Канады (2:0), сборные Чили и Перу сыграли вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в 2021 году обыграла в финале сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными национальными командами на Копа Америка являются Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

Трансляция матча Эквадор – Венесуэла на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Мексика — Ямайка на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Материалы по теме
Мексика обыграла Ямайку на Копа-2024 в матче с участием Чавеса и Николсона
Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная таблица Копа Америка - 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android