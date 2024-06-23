Польша повторила антирекорд сборной Украины в истории Евро

Национальная сборная Польши стала третьей в истории Евро командой, вылетевшей уже после второго тура группового этапа. Первой сборной, установившей подобный антирекорд, была Украина.

Накануне Польша в поединке второго тура группового этапа Евро-2024 уступила Австрии (1:3) и упустила даже математические шансы на то, чтобы пробиться в 1/8 финала континентального форума. Таким образом, «кадра» стала лишь третьей сборной за всё время проведения чемпионатов Европы, которая вылетела уже после второго тура группового этапа.

Отметим, что первой командой, вылетевшей после такой стадии (второго тура группового этапа Евро) стала Украина. Случилось это на Евро-2016, которое проходило на полях Франции. Не поразила своей игрой и Северная Македония на Евро-2020, которая также упустила все шансы на плей-офф после двух матчей.

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