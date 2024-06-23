«Челси» хочет заполучить игрока сборной Испании Нико Уильямса — источник

Нападающий «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс может перейти в «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы намерены приобрести 21-летнего футболиста после чемпионата Европы в Германии. Сообщается, что «Челси» обратился к кандидатуре Уильямса после того, как стало известно, что игрок «Кристал Пэлас» Майкл Олисе принял решение перейти в «Баварию».

Напомним, в нынешнем сезоне вингер провёл за басков 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.