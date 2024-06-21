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Вингер Испании Нико Уильямс установил статистический рекорд Евро-2024 в матче с Италией

Вингер Испании Нико Уильямс установил статистический рекорд Евро-2024 в матче с Италией
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс, признанный УЕФА лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией (1:0), установил статистический рекорд турнира. Об этом сообщает Opta Sports.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

По информации источника, 21-летний испанский вингер 11 раз шёл в обводку, выполнив четыре удачных попытки, что является лучшим результатом на турнире на данный момент. Также отмечается, что по итогам встречи Нико Уильямс стал лучшим игроком матча по передачам под удар, совершив четыре таких паса.

Национальные команды Испании и Италии на Евро-2024 выступают в группе В с Хорватией и Албанией. В 1-м туре Испания разгромно обыграла Хорватию со счётом 3:0, а Италия оказалась сильнее Албании (2:1).

Нико Уильямс играет за сборную Испании с 2021 года. Всего футболист провёл за команду 15 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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