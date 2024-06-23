Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 24 июня

В пятницу, 21 июня, стартовал Кубок Америки 2024 года. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копа-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы. В матче открытия сборная Аргентины обыграла Канаду со счётом 2:0. В ночь на 24 июня по московскому времени состоится два матча.

Расписание Кубка Америки на 24 июня (время — московское):

1:00. Группа C. США — Боливия.

3:00. Группа C. Уругвай — Панама.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Трансляция матча США — Боливия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.