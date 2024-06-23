Килиан Мбаппе надел новую чёрную маску на тренировку сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на тренировку национальной команды в новой чёрной маске. Об этом сообщает RMC Sport.

Сообщается, что врачи приготовили для игрока новую маску, которую предоставили ему сегодня. Мбаппе надел её во время тренировки сборной Франции.

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

Во вторник, 25 июня, французы проведут заключительный матч группового этапа Евро-2024 с Польшей.