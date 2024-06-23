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Сборная Швейцарии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сыграла вничью с национальной командой Германии (1:1) и вышла со второго места в своей группе в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» в Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). В составе сборной Швейцарии отличился Дан Ндой, за Германию забил Никлас Фюллькруг.

Швейцария обеспечила себе второе место в группе А, набрав пять очков. Сборная Германии (7) стала первой.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).