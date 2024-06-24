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Евро-2024: результаты матчей 23 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 23 июня, турнирная таблица
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В воскресенье, 23 июня, на Евро-2024 состоялось два матча. Эти игры проходили в группе A.

Результаты матчей чемпионата Европы, 23 июня:

  • Группа A. Швейцария — Германия — 1:1;
  • Группа A. Шотландия — Венгрия — 0:1.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в турнирной таблице группы А. На втором месте расположилась Швейцария. Подопечные Мурада Якина записали на свой счёт пять очков. Немцы и швейцарцы вышли в плей-офф. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Замкнула таблицу данной группы Шотландия, набравшая одно очко.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
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