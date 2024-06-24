Итоговая турнирная таблица группы А Евро-2024

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете А, в которых встречались сборные Швейцарии и Германии, а также Шотландии и Венгрии. Швейцария и Германия сыграли вничью со счётом 1:1, а Венгрия обыграла Шотландию — 1:0.

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в группе А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.