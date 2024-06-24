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Итоговая турнирная таблица группы А Евро-2024

Итоговая турнирная таблица группы А Евро-2024
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Завершились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете А, в которых встречались сборные Швейцарии и Германии, а также Шотландии и Венгрии. Швейцария и Германия сыграли вничью со счётом 1:1, а Венгрия обыграла Шотландию — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
1:0 Ндой – 28'     1:1 Фюллькруг – 90+2'    
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    

После трёх сыгранных туров сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в группе А. Второе месте заняла Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. На третьей строчке расположилась национальная команда Венгрии с тремя очками. Турнирную таблицу квартета A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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