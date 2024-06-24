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США — Боливия: стартовые составы команд на матч Копа-2024

США — Боливия: стартовые составы команд на матч Копа-2024
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Сегодня, 24 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки, в котором встретятся сборные США и Боливии. Игра команд из группы С будет проходить на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 1:00 мск.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 1-й тур
24 июня 2024, понедельник. 01:00 МСК
США
1-й тайм
1 : 0
Боливия
1:0 Пулишич – 3'    

Стали известны стартовые составы играющих команд:

США: Тёрнер, Скалли, Ричардс, Робинсон, Адамс, Рейна, Маккенни, Рим, Веа, Пулишич, Балогун.

Боливия: Вискарра, Медина, Акин, Сагредо, Фернандес, Вильямиль, Хустиньяно, Сауседо, Миранда, Меначо.

Вместе с США и Боливией в группе С также сыграют Уругвай и Панама. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии.

Трансляция матча США — Боливия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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