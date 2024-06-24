Вингер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев собрал своего идеального футболиста.

В интервью пресс-службе сборной России Пиняев выбрал правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Лионеля Месси, футбольный интеллект Андреа Пирло, скорость Килиана Мбаппе, физические данные Ромелу Лукаку и дриблинг Рафаэла Леау.

В минувшем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

«Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России сезона-2023/2024, набрав 53 очка в 30 матчах.