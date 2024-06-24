Николич рассказал, по какой схеме будет играть ЦСКА под его руководством

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, по какой схеме будут играть красно-синие под его руководством.

«Схема 3-4-3? Клуб подбирал футболистов под эту схему более двух лет, и перестроить всё в авральном порядке за 20 дней практически невозможно. Но этого и не надо делать, на мой взгляд. Там было немало хороших вещей, с которыми можно работать. Что-то можно усовершенствовать и использовать в дальнейшем. Вполне возможно, мы продолжим использовать схему с тремя центральными защитниками как основную. Важно понимать, что у неё есть различные вариации. Есть 3-4-3, а есть 3-5-2, например. Считаю, систему с четырьмя защитниками тоже нужно иметь в арсенале. Всех карт, понятное дело, раскрывать не будем.

Уверен, нам нужно приготовить как минимум два-три варианта ведения игры. Наша команда должна быть гибкой и обладать умением перестраиваться при необходимости. Возможно, начнем сезон в три центральных, а дальше посмотрим. Всё возможно. Сезон долгий, соперники внимательно за нами смотрят, как и мы за ними. Играть одинаково мы не будем, иначе тебя быстро изучат и придумают противоядие. Мы должны уметь играть по-разному, в том числе и по ходу одного отдельно взятого матча», — сказал Николич в интервью журналисту Максиму Квятковскому на YouTube-канале Bobsoccer Bob.

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.