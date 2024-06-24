Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 24 июня

Сегодня, в ночь с 23 на 24 июня мск, состоялся четвёртый игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 1-го тура в группе С. Сборная Уругвая в одержала победу над сборной Панамы со счётом 3:1, национальная команда США уверенно обыграла соперников из Боливии — 2:0.

Таким образом, сборная Уругвая лидирует в турнирной таблице группы С. Вторую строчку занимает национальная команда США. Замыкают таблицу проигравшие свои матчи Панама и Боливия.

Кубок Америки — 2024 проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в 2021 году обыграла в финале сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными национальными командами на Копа Америка являются Аргентина и Уругвай, которые выигрывали этот турнир по 15 раз.

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