Уругвай уверенно обыграл Панаму на старте Кубка Америки — 2024

В ночь с 23 на 24 июня мск на стадионе «Хард Рок» в американском Майами (Флорида) завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе C между сборными Уругвая и Панамы. Встреча закончилась победой уругвайцев со счётом 3:1.

На 16-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес открыл счёт во встрече, забив с передачи защитника Матиаса Виньи. На 86-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество Уругвая. В компенсированное ко второму тайму время Винья забил третий мяч «небесно-голубых». В концовке встречи защитник панамцев Микаэль Мурильо отыграл один мяч.

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko

Также в одной группе с Уругваем и Панамой сыграют национальные команды Боливии и США. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Материалы по теме Передача Рондона помогла Венесуэле обыграть Эквадор в матче 1-го тура Копа-2024

Победители футбольных турниров-2024: