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Уругвай – Панама, результат матча 24 июня 2024, счет 3:1, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Уругвай уверенно обыграл Панаму на старте Кубка Америки — 2024
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В ночь с 23 на 24 июня мск на стадионе «Хард Рок» в американском Майами (Флорида) завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе C между сборными Уругвая и Панамы. Встреча закончилась победой уругвайцев со счётом 3:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 1-й тур
24 июня 2024, понедельник. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
3 : 1
Панама
1:0 Араухо Вильчес – 16'     2:0 Нуньес – 85'     3:0 Винья – 90+1'     3:1 Мурильо – 90+4'    

На 16-й минуте Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес открыл счёт во встрече, забив с передачи защитника Матиаса Виньи. На 86-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество Уругвая. В компенсированное ко второму тайму время Винья забил третий мяч «небесно-голубых». В концовке встречи защитник панамцев Микаэль Мурильо отыграл один мяч.

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko.

Также в одной группе с Уругваем и Панамой сыграют национальные команды Боливии и США. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки — 2024
Турнирная таблица Кубка Америки — 2024
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Победители футбольных турниров-2024:

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