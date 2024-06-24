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Мор — о травме Варги: он не мог не пойти до конца, делать было нечего

Мор — о травме Варги: он не мог не пойти до конца, делать было нечего
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о травме венгерского нападающего Барнабаша Варги, которую футболист получил по ходу игры 3-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Шотландии (1:0).

«На чемпионате мира была похожая история — столкновение с вратарём. Там было страшно, но потом всё закончилось нормально. Надеюсь, что и здесь жизни ничего не угрожает. Один раз Варге чуть в голову ногой не попали… Он идёт до конца, а что ему ещё делать — он нападающий», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Варга столкнулся с шотландский вратарём Ангусом Ганном на 68-й минуте игры. Нападающего унесли с поля на носилках. После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Венгрия
0:1 Чобот – 90+10'    
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