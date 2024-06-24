Мор — о травме Варги: он не мог не пойти до конца, делать было нечего

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о травме венгерского нападающего Барнабаша Варги, которую футболист получил по ходу игры 3-го тура группового этапа Евро-2024 со сборной Шотландии (1:0).

«На чемпионате мира была похожая история — столкновение с вратарём. Там было страшно, но потом всё закончилось нормально. Надеюсь, что и здесь жизни ничего не угрожает. Один раз Варге чуть в голову ногой не попали… Он идёт до конца, а что ему ещё делать — он нападающий», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Варга столкнулся с шотландский вратарём Ангусом Ганном на 68-й минуте игры. Нападающего унесли с поля на носилках. После трёх сыгранных туров в группе A сборная Венгрии набрала три очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Национальная команда Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете. Второй стала Швейцария. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Турнирную таблицу группы A замкнула Шотландия с одним набранным очком.