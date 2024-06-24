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«Зенит» показал детскую фотографию новичка Горшкова в экипировке клуба

«Зенит» показал детскую фотографию новичка Горшкова в экипировке клуба
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«Зенит» опубликовал детскую фотографию защитника Юрия Горшкова в экипировке клуба. Сегодня, 24 июня, «Зенит» официально объявил о переходе крайнего защитника Горшкова из «Крыльев Советов».

Соглашение «Зенита» с футболистом действует по схеме «3+1».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем чемпионата России по футболу сезона-2023/2024.

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