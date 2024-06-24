Канищев: Юрий Горшков — хорошее приобретение для «Зенита», это не пустой футболист

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о переходе защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Юрия Горшкова приобрели в «Зенит» вместо Кругового. Но не знаю, сможет ли он конкурировать с Дугласом Сантосом, ведь это будет достаточно сложно. Однако Сантос — возрастной футболист, поэтому неизвестно, сколько он будет ещё играть. Поэтому приобретение Горшкова является перспективным, но самое главное, чтобы он не потерялся в «Зените». У него кое-какие задатки есть, значит, он не пустой футболист. Это хорошее приобретение. Дальше всё зависит от него и тренера», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 24 июня, санкт-петербургский «Зенит» официально объявил о переходе крайнего защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

Напомним, Юрию Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за самарские «Крылья Советов» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).