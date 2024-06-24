ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы

Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионате Европы
Аудио-версия:
Комментарии

На 54-й минуте полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич открыл счёт в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Италией. Таким образом, хорват стал самым возрастным футболистом, отличившимся в чемпионате Европы. Модричу 38 лет и 289 дней. Он превзошёл достижение бывшего полузащитника сборной Австрии Ивицы Вастича, который забил в матче чемпионата Европы — 2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Модрич – 55'     1:1 Дзакканьи – 90+8'    

Игра проходит на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступает Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хорватов.

Хорваты и итальянцы выступают в группе B вместе с национальными командами Испании и Албании. По состоянию на сегодняшний день сборная Хорватии занимает четвёртое место в турнирной таблице, Италия располагается на второй строчке. Хорваты добыли только одно очко, сыграв вничью с албанцами, а итальянцы заработали три очка.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Гол Италии на 90+8-й минуте лишил Хорватию 2-го места! Модрич останется без плей-офф?
Гол Италии на 90+8-й минуте лишил Хорватию 2-го места! Модрич останется без плей-офф?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android