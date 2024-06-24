ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Панама. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хорватия — Италия: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 24 июня 2024

Это будет сенсация! Хорватия или Италия — кто не выйдет из группы на Евро-2024? LIVE
«Чемпионат»
Хорватия — Италия
Комментарии
Следим за чемпионатом Европы — 2024 вместе.

Сегодня, 24 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 (группа В). Встреча Хорватия – Италия будет судьбоносной. «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хорваты, скажем откровенно, проваливают чемпионат Европы. Команда Златко Далича подходит к последнему туру с одним очком – для выхода из группы нужны хотя бы четыре. А это значит, что итальянцев необходимо побеждать. По силам ли? С каждым следующим матчем сборная Хорватии выглядит все более обескровленной: прежние лидеры не тянут в силу возраста, а новых недостаточно, чтобы стать основой для команды.

У итальянцев же другая история: неплохо начали с Албанией (2:1) и тотально слили Испании (0:1). С последними был крах: команда Лучано Спаллетти отбивалась все 90 минут, почти не имела моментов и уступала сопернику во всём. Три очка вряд ли выведут действующих чемпионов Европы из группы. А потому нужно как минимум не проиграть Хорватии. Вот и получается, что цели у оппонентов несопоставимые, и кто-то почти наверняка пролетит мимо плей-офф.

Важные нюансы
Ужасные новости для Хорватии и приятные – для Швейцарии. Расклады на выход из групп на ЧЕ Ужасные новости для Хорватии и приятные – для Швейцарии. Расклады на выход из групп на ЧЕ
Расклады в группах B и С на Евро-2024. Вполне вероятно, дойдёт до подсчёта карточек Расклады в группах B и С на Евро-2024. Вполне вероятно, дойдёт до подсчёта карточек

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android