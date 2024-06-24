Это будет сенсация! Хорватия или Италия — кто не выйдет из группы на Евро-2024? LIVE

Сегодня, 24 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 (группа В). Встреча Хорватия – Италия будет судьбоносной. «Чемпионат» проведёт онлайн этой игры.

Хорваты, скажем откровенно, проваливают чемпионат Европы. Команда Златко Далича подходит к последнему туру с одним очком – для выхода из группы нужны хотя бы четыре. А это значит, что итальянцев необходимо побеждать. По силам ли? С каждым следующим матчем сборная Хорватии выглядит все более обескровленной: прежние лидеры не тянут в силу возраста, а новых недостаточно, чтобы стать основой для команды.

У итальянцев же другая история: неплохо начали с Албанией (2:1) и тотально слили Испании (0:1). С последними был крах: команда Лучано Спаллетти отбивалась все 90 минут, почти не имела моментов и уступала сопернику во всём. Три очка вряд ли выведут действующих чемпионов Европы из группы. А потому нужно как минимум не проиграть Хорватии. Вот и получается, что цели у оппонентов несопоставимые, и кто-то почти наверняка пролетит мимо плей-офф.

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