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Генич отреагировал на камбэк сборной Италии в матче с Хорватией

Генич отреагировал на камбэк сборной Италии в матче с Хорватией
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на волевую ничью сборной Италии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Хорватии (1:1).

«Ваааааааау!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 54-й минуте полузащитник хорватов Лука Модрич не смог реализовать пенальти. Но уже через минуту Модрич забил с игры и открыл счёт в матче. В компенсированное время защитник итальянцев Маттиа Дзакканьи сравнял счёт.

По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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