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Колумбия минимально обыграла Парагвай на старте Кубка Америки — 2024

Колумбия минимально обыграла Парагвай на старте Кубка Америки — 2024
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В ночь с 24 на 25 июня мск на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) завершился матч 1-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе D между сборными Колумбии и Парагвая. Встреча закончилась победой колумбийцев со счётом 2:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 1-й тур
25 июня 2024, вторник. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Муньос – 32'     2:0 Лерма – 42'     2:1 Энсисо – 69'    

В составе победителей голами отметились Даниэль Муньос и Хефферсон Лерма. За Парагвай отличился Хулио Энсисо.

Отметим, что колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышел на поле на 68-й минуте. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль остался в запасе.

Полная трансляция матча Кубка Америки и хайлайты доступны в Okko.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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