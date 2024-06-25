Кафанов оценил шансы Акинфеева играть до 40 лет

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о том, до какого возраста может играть 38-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Верю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет – таких случаев много. При его отношении к делу это очень легко представить. Что касается завершения карьеры в сборной – это осознанное решение, Игорь к этой теме больше не будет возвращаться», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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