ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Коста-Рика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов оценил шансы Акинфеева играть до 40 лет

Кафанов оценил шансы Акинфеева играть до 40 лет
Комментарии

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о том, до какого возраста может играть 38-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Верю, что Акинфеев может доиграть до 40 лет – таких случаев много. При его отношении к делу это очень легко представить. Что касается завершения карьеры в сборной – это осознанное решение, Игорь к этой теме больше не будет возвращаться», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

Материалы по теме
Марко Николич: Акинфеев — легенда ЦСКА. Я рад, что у нас есть он и Тороп

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android