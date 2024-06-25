ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Австрия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Австрия: статистика личных встреч, история противостояний

Нидерланды — Австрия: статистика личных встреч, история противостояний
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляция матча Нидерланды – Австрия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После двух матчей у Нидерландов 4 очка, а на счету Австрии 3 очка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Австрии и Нидерландов.

— Всего матчей: 19.

— Побед Нидерландов: 9.

— Побед Австрии: 6.

— Ничьих: 4.

— Разница мячей: 35-23 в пользу Нидерландов.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Материалы по теме
Нидерланды — Австрия: эксперты оценили шансы команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android