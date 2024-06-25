Нидерланды — Австрия: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Нидерландов и Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Трансляция матча Нидерланды – Австрия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Нидерландов и Австрии на Евро-2024 выступают в группе D с Францией и Польшей. После двух матчей у Нидерландов 4 очка, а на счету Австрии 3 очка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Австрии и Нидерландов.

— Всего матчей: 19.

— Побед Нидерландов: 9.

— Побед Австрии: 6.

— Ничьих: 4.

— Разница мячей: 35-23 в пользу Нидерландов.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.