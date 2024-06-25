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Франция — Польша. Прямая трансляция
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AS: Дешам не знает, как избавить сборную Франции от зависимости от Мбаппе

AS: Дешам не знает, как избавить сборную Франции от зависимости от Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не знает, как избавить национальную команду от зависимости от нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанское интернет-издание AS.

Напомним, Килиан получил травму в виде перелома носа в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече с Нидерландами Мбаппе остался на скамейке запасных.

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К игре 3-го тура с национальной командой Польши для Мбаппе готовят чёрную защитную маску. Эта игра состоится сегодня, 25 июня, и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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