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Тренер сборной Хорватии Далич: эта команда стала культом, символом нации

Тренер сборной Хорватии Далич: эта команда стала культом, символом нации
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о поддержке хорватских болельщиков на чемпионате Европы — 2024.

«Сто тысяч человек следовали за нами через всю Германию. Эта команда стала движением, культом, символом нации. Все вместе поддерживали Хорватию, и это правильный путь. Пусть они продолжают его, независимо от результатов», — сказал Далич на пресс-конференции.

Напомним, накануне, 24 июня, состоялся матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Италии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра матча выступил Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток раздался в 22:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1. По итогам трёх туров группового этапа Евро-2024 Италия набрала четыре очка и заняла второе место в таблице, выйдя в плей-офф. Хорваты с двумя очками стали третьими в квартете B.

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